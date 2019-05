Creadores de 'Game of Thrones' encargados de la nueva película de 'Star Wars'

Disney eligió una semana muy particular para confirmar que la próxima entrega de Star Wars será escrita por los creadores de Game of Thrones David Benioff y D.B. Weiss.

Luego de que el más reciente episodio de Game of Thrones, sorprendiera a los fanáticos con una decisión impactante de Daenerys Targaryen, el máximo ejecutivo de Disney, Bob Iger, anunció que la próxima película de Star Wars definitivamente será producida por el dúo. El gigante del entretenimiento no había ofrecido información clara sobre quién se haría cargo de la próxima entrega, que no llegará a los cines hasta 2022.

"La próxima película que produzcamos será de ellos", comentó Iger el martes en un evento en Nueva York. "No diremos nada más sobre eso".

Disney anunció en febrero de 2018 que Benioff y Weiss estaban trabajando en Star Wars y aclararon que preparaban una serie. Pero desde entonces, una película de la franquicia fue un fracaso de taquilla y la compañía decidió dar una pausa de tres años a las películas de la saga luego de que la historia de Skywalker concluya en diciembre.

Al director Rian Johnson se le había asignado además la tarea de crear una nueva trilogía, pero no está claro cuándo saldrán esas cintas.