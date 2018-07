Critican planes de Scarlett Johansson de interpretar un hombre transgénero

Los planes de Scarlett Johansson de interpretar a un hombre transgénero han desatado reacciones negativas de muchos que objetan que artistas cisgénero hagan papeles trans.

A principios de esta semana se anunció que Johansson actuará en Rub & Tug, una película sobre el líder de una red de prostitución Dante "Tex" Gill, quien nació como Lois Jean Gill pero se identificaba como un hombre.

Desde el anuncio, artistas transgénero y activistas han criticado la producción por no seleccionar a un actor para el papel. Johansson, quien también es productora del filme, irritó aún más a los críticos con un comunicado enviado al cibersitio Bustle a través de su representante, que dice que las críticas "pueden remitirse a los representantes de Jeffrey Tambor, Jared Leto y Felicity Huffman para comentarios".

Tambor, Leto y Huffman son todos actores cisgénero que fueron aclamados por su interpretación de personajes trans. Tambor ganó dos premios Emmy por su actuación en Transparent, aunque se retiró de la serie el año pasado tras ser acusado de conducta sexual inapropiada por dos mujeres transgénero: la actriz Trace Lysette y su exasistente personal, Van Barnes.

Leto ganó un Óscar por su trabajo en la película de 2013 Dallas Buyers Club. Y Huffman fue postulada a un Óscar por la cinta de 2005 Transamerica. Lysette estuvo entre quienes desaprobaron las intenciones de Johansson.

En Twitter, escribió: "¿Así que ustedes pueden seguir interpretándonos pero nosotros a ustedes no?". "No solo nos interpretan y nos roban la narrativa y las oportunidades, sino que se dan palmaditas en la espalda con trofeos y reconocimientos por imitar lo que nosotros vivimos", escribió Lysette.

Jamie Clayton, una actriz transgénero que trabaja en Sense8 de Netflix, retó a Johansson y los cineastas a seleccionar actores trans para papeles no trans. "Los actores que son trans nunca llegan siquiera a audicionar para otra cosa que no sean personajes trans", dijo Clayton en un tuit escrito en mayúscula sostenida. "Ese es el verdadero problema. Ni siquiera podemos entrar a la sala".

Representantes de Johansson no respondieron mensajes en busca de comentarios. Johansson ya había sido criticada antes por un papel que causó indignación. En Ghost in the Shell del año pasado, hizo el personaje de un robot conocido en la serie de manga de Masamune Shirow como Motoko Kusanagi. Los críticos dijeron que era un ejemplo más de cómo Hollywood blanquea personajes asiáticos con actores caucásicos.

Mamoru Oshii, director de la adaptación de anime original de "Ghost in the Shell", defendió la selección porque el papel de Johansson era un androide sin raza definida. Rupert Sanders, quien dirigió Ghost in the Shell, tiene previsto dirigir "Rub & Tug".