Demi Lovato sale de hospital

Demi Lovato salió del hospital al que ingresó hace dos semanas según reportes por una sobredosis. Una persona cercana a la artista dice que ésta fue dada de alta del Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles el fin de semana.

La persona habló a condición de anonimato por no estar autorizada a hacer declaraciones públicas sobre el tema. Lovato fue hospitalizada el pasado 24 de julio. La estrella de 25 años rompió su silencio el domingo con un largo mensaje en Instagram en el que dijo que se mantiene comprometida a superar su adicción.

"Siempre he sido transparente sobre mi travesía con la adicción. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se disipa con el tiempo. Es algo que debo seguir superando y todavía no lo he hecho", escribió.

"Ahora necesito tiempo para sanar y enfocarme en mi sobriedad y mi camino a la recuperación. Nunca olvidaré el amor que todos ustedes me han mostrado y espero con ansias el día en que pueda decir de que salí al otro lado".

Lovato le agradeció a Dios, sus seguidores, su familia, su equipo y el personal del hospital en su mensaje. Cerró diciendo: "Seguiré luchando".

La cantante y actriz, cuyos éxitos incluyen Sorry Not Sorry y Skyscraper, ha hablado abiertamente de sus problemas con un trastorno alimenticio, automutilación, drogas y alcohol. En marzo celebró seis años de sobriedad, pero recientemente sufrió una recaída que reveló en la canción Sober, lanzada en junio. Desde que fue hospitalizada ha recibido el apoyo de artistas que incluyen a Bruno Mars, Ariana Grande, Ellen DeGeneres, Lady Gaga y Justin Timberlake.