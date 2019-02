Ícono del feminismo en la pasarela, la directora artística de Dior, Maria Grazia Chiuri, reivindicó este martes la solidaridad entre las mujeres, en su desfile parisino más british.

La italiana, que entre sus prendas más populares para Dior destaca una sencilla camiseta blanca con el lema We should all be feminists (Todos deberíamos ser feministas) dio un paso más allá en este combate, al estampar nuevos eslóganes militantes como Sisterhood global (Hermandad femenina global).

Bianca Jagger, Jennifer Lawrence y Cara Delevingne fueron algunas de las estrellas que asistieron al desfile celebrado en el Museo Rodin de París. Para la ocasión, las paredes se recubrieron de las fotografías de cuerpos femeninos en posiciones que recrean las letras del abecedario, una obra concebida por la italiana Tomaso Binga, quien utilizó un seudónimo masculino para parodiar el dominio de los hombres en el mundo del arte.

La propia Binga, de 87 años, dio el pistoletazo de salida al pase leyendo un texto en italiano en el que defendía la necesidad de que las mujeres "se autogestionen". Estuvo flanqueada por dos modelos que llevaban sendas camisetas reivindicando la solidaridad femenina, con lemas que Chiuri halló en los títulos de los libros de la poetisa estadounidense Robin Morgan.

"La moda quiere apoyar a la mujer en todas las situaciones. Por ello, hay que colaborar con otras artistas para producir un efecto a nivel internacional", dijo a la AFP la diseñadora italiana previo al desfile.

"Hoy, comprar es un acto político. Al margen de las prendas, bolsos y zapatos, la gente quiere que detrás de los objetos haya valores en los que cree" y "mi valor es la hermandad femenina", insistió.