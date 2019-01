Director de 'Bohemian Rhapsody' niega acusaciones de abuso sexual

El director de Bohemian Rhapsody, Bryan Singer, desmintió este jueves nuevos cargos de agresión sexual, que involucran a menores de edad, publicados en la revista The Atlantic.

Singer, de 53 años, tachó de "difamador y homofóbico" el artículo publicado el miércoles con testimonios de cuatro hombres que dijeron haber tenido sexo con el cineasta, dos de los cuales aseguraron hacerlo siendo aún adolescentes.

El también director de cuatro exitosas películas de la franquicia X-Men y de Superman Returns negó las acusaciones, asegurando que la publicación busca perjudicar a la película sobre la vida de Freddie Mercury y Queen, nominada a cinco premios de la Academia, incluido el de mejor película.

"No me sorprende que con todos los éxitos de Bohemian Rhapsody, aprovechen convenientemente de publicar este artículo difamador y homofóbico", dijo en un comunicado enviado por su abogado a la AFP.

"La última vez que escribí sobre este tema, la revista Esquire estaba a punto de publicar un artículo escrito por un periodista homofóbico que ha estado extrañamente obsesionado conmigo desde 1997".

"Después de cuidadosos controles y ante la falta de fuentes creíbles, Esquire optó por no publicar esta venganza periodística", añadió. "Eso no impidió que el autor lo vendiera a The Atlantic".

Desde hace años circulan rumores que acusan a Singer de conducta sexual inapropiada, e incluso el director ha sido objeto de varias denuncias de agresión sexual contra menores de edad.

Muchos procedimientos se han cerrado o fueron resueltos por transacciones financieras fuera de los tribunales.

Singer fue despedido de 20th Century Fox en diciembre de 2017, poco antes de que terminara la filmación de Bohemian Rhapsody, por faltar al trabajo.

Él argumentó que lo sacaron porque el estudio se negó a que tomara tiempo libre para cuidar de su madre enferma.