Ed Westwick de 'Gossip Girl' es investigado por abuso sexual

La policía de Los Ángeles investiga una denuncia de abuso sexual presentada contra el exastro de Gossip Girl Ed Westwick días después que una actriz lo acusara de violarla.

La denuncia fue presentada el martes y el actor británico está listado como sospechoso, dijo a The Associated Press el vocero de la policía de Los Ángeles, Michael López.

En un mensaje publicado el lunes en Facebook, la actriz Kristina Cohen dijo que Westwick abusó sexualmente de ella hace tres años. El Hollywood Reporter dijo que obtuvo una copia de la denuncia policial y verificó que la presentó Cohen.

Westwick dijo en redes sociales el martes que no conoce a Cohen y agregó: "Nunca me he impuesto a la fuerza de ninguna manera o con ninguna mujer. Definitivamente nunca he cometido una violación". Los representantes de Westwick no respondieron mensajes en busca de comentarios este miércoles.