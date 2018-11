'Eighth Grade' y 'First Reformed' nominadas a los Spirit

Los Film Independent Spirit Awards nominaron el viernes a la historia de Bo Burnham sobre el paso a la edad adulta Eighth Grade, el thriller existencialista de Lynne Ramsay You Were Never Really Here y el drama religioso de Paul Schrader First Reformed.

Cada cinta sumó cuatro nominaciones incluyendo la categoría de mejor película. También fue nominada a mejor cinta la adaptación de Barry Jenkins a la novela de James Baldwin If Beale Street Could Talk y la historia de un padre y su hija de Debra Granik Leave No Trace.

Este año las principales contendientes por el Oscar son películas de gran presupuesto como A Star Is Born y Black Panther, por lo que los Spirit dieron su apoyo a una variedad más idiosincrática de películas independientes de cineastas veteranos y debutantes. La más nominada es una ópera proma que ha sumado 66 mil dólares en taquilla: We the Animals de Jeremiah Zagar.

La película, una historia exuberantemente poética de tres hermanos birraciales, recibió cinco nominaciones incluyendo mejor largometraje y el premio “alguien a quién ver”.

Entregados un día antes de los Premios de la Academia, los Spirit reconocen a las películas independientes y seleccionan nominadas con presupuestos de menos de 20 millones de dólares. Dos más de las posibles contendientes para los Premios de la Academia, Roma del mexicano Alfonso Cuarón y The Favourite de Yorgos Lanthimos, no pudieron competir en las principales categorías de los Sipirt, pero fueron nominadas a mejor largometraje internacional.

Esto dejó espacio suficiente para que otras películas acapararan la atención como Private Life de Tamara Jenkins, con tres nominaciones incluyendo mejor directora y mejor guion para Jenkins; el debut como director del actor Paul Dano, Wildlife, con tres nominaciones incluyendo una para Carey Mulligan como mejor actriz, y el relato de Jennifer Fox sobre abuso sexual de menores de edad, The Tale, con tres nominaciones incluyendo mejor película.

Los Spirit Awards, entregados por la organización sin fines de lucro Film Independent, serán transmitidos en vivo por IFC el 23 de febrero.