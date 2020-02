Eric Clapton mira al pasado para nuevo álbum

Eric Clapton podría ser un Believer. El legendario guitarrista de 71 años tiene tres hijas cuyas edades van de los 11 a los 14 años y es natural que tengan muy poco interés en los viejos discos de Robert Johnson que le pertenecen a su papá. Simplemente son admiradoras de Bieber.

"Estaba, supongo, un poco desilusionado cuando hablaban sobre él, hasta que escuché la música", dijo Clapton. "Ahora tiene algo de substancia". Los admiradores de Clapton no necesitan preocuparse por esos sentimientos. En I Still Do, el nuevo disco de Clapton que sale a la venta el viernes, todavía sigue muy cómodo dentro de sus zapatos. Canta piezas de Johnson — sorprendentemente encontró una de la que nadie más había hecho una versión— J.J. Cale y Bob Dylan, junto con dos piezas de su autoría.

Hay bastantes guitarras acústicas y eléctricas, a pesar de que grabar resultó una experiencia inesperadamente dolorosa. Justo cuando iba a entrar al estudio con el productor Glyn Johns, quien hizo Slowhand con Clapton hace 40 años, le surgió un caso grave de eczema, o dermatitis inflamatoria. "Fue una pesadilla", dijo.

"Comencé a pensar quera psicosomático, que quizá estaba nervioso. Y quizá sí lo estaba, ¿quién sabe? Tenía un eczema en todo el cuerpo y afectó mis manos".

Pero Clapton estaba determinado a no echarse para atrás, reconoció que se habría deprimido de seguir en casa. La contraportada de I Still Do muestra la mano de Clapton sosteniendo una guitarra con un guante protector que sólo deja ver las puntas de sus dedos.

Un nombre en los créditos del álbum desatará memorias y conjeturas entre los viejos fans de Clapton. El disco incluye a "Angelo Mysterioso" en la guitarra acústica y los coros en la canción I Will There.

George Harrison usó un pseudónimo casi idéntico cuando tocó en un álbum de Clapton pero no se podía incluir su crédito por cuestiones de contratos. Por eso se corrió el rumor de que podría ser una grabación que el exBeatle habría dejado.

Harrison ha estado muerto por 15 años. Aunque reconoció que la idea era "muy dulce", Capton dijo que no es él.

El viejo nombre fue sacado del cajón porque la compañía disquera del artista real no quería que estuviese asociado con Clapton, por raro que suene."Me gusta la idea de que la gente conjeture", dijo. "Quizá le atinen, quizá se equivoquen, pero no voy a decir quién es, di mi palabra".

Una de las nuevas canciones originales de Clapton, Spiral resultó ser casi involuntariamente autobiográfica. Al tocar una pieza que había presentado su banda Clapton creó la letra: "No sabes lo que significa", cantó, "tener esta música en mí".

"Tengo que tenerla", concluye.A Clapton le gusta tocar, pero no viajar ni las noches en los hoteles. Esto significa que los días de las largas giras quedaron en el pasado para él.

¿Todavía puede evocar los días en los que era un joven que con sus interpretaciones salvajes llevó a un grafiti que decía "Clapton es Dios" en Londres?

"No puedo ir hacia ese rumbo más", dijo. "Ahora tengo que trabajar duro para llegar al lugar donde hay libertad total. Los días a los que te refieres lo hacía sin parar todo el día y era en lo único en lo que pensaba.

Era un joven con una pasión. Ahora ya no reconozco a ese tipo. Pero sé de dónde viene la música y la puedo tocar un punto en el que creo que está bien".

Clapton ha hablado sobre el retiro, sobre reconocer cuando es momento de colgar la guitarra antes de que alguien se lo diga. Es imposible pasar por alto las recientes muertes de grandes músicos: David Bowie y Prince quizá fueron los más sonados, pero Cale y B.B. King fueron los que más le dolieron a Clapton.En ese contexto, es difícil no imaginar si Clapton está mandando un mensaje en la última canción de su disco, la clásica I'll Be Seeing You popularizada por Billie Holliday.

"Es una de las cosas que me ha perseguido últimamente", dijo. "Amo esa canción y amo ese sentimiento. En caso de que no vuelva a lanzar otro disco, así es como me siento. Quizá estaría diciendo adiós, pero he estado haciendo eso por un tiempo".