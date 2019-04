Eugenio Derbez regresa al cine en español con ‘El complot mongol’

Una nueva adaptación cinematográfica de la novela negra de Rafael Bernal, El complot mongol, trajo de regreso a su país natal al mexicano Eugenio Derbez para actuar en español y enfundarse en el papel de un policía corrupto.

En el filme dirigido por el realizador mexicano Sebastián del Amo, y que llegará este jueves a los cines en México, Derbez da vida a Rosendo del Valle, el jefe policíaco del matón Filiberto García, al que Damián Alcázar da vida en la pantalla grande.

"Tenía mucho rato de no hacer películas en español, así que cuando me llegó la oportunidad de hacer un filme acá, sobre todo con un personaje tan diferente, acepté", dijo Derbez el martes, en una rueda de prensa en Ciudad de México.

"Para mí es una delicia trabajar otra vez en español, se siente mucho más relajado", añadió el también productor.

Derbez volvió a trabajar en un filme mexicano después de cinco años de participar en producciones estadounidenses como How To Be a Latin Lover y Overboard.

El comediante comparte créditos con los mexicanos Xavier López Chabeloy Roberto Sosa, y la uruguaya Bárbara Mori, en la versión que Del Amo hace de la que es considerada la novela negra que fundó el género en México hace 50 años.

Situada en el México de la década de 1960, la novela muestra a estadounidenses y soviéticos convencidos de que China trata de aprovechar la inminente visita a México del presidente estadounidense John F. Kennedy para asesinarlo.

Para impedirlo, las autoridades mexicanas se ponen en contacto con Filiberto García, un matón que deberá colaborar con el FBI y la KGB para desmantelar el supuesto atentado.

"Sin duda es una novela de valiosísima actualidad. Si uno lee el periódico, ve que están estas intrigas entre Estados Unidos, Rusia y China, ya no es Cuba la manzana de la discordia, ahora es Venezuela. Pero el panorama no es muy diferente", opinó Del Amo.

"Es curioso de cómo la historia es cíclica (...). Sin duda es una de las razones por las que este libro ha tenido tantas adaptaciones a lo largo de su vida", apuntó el también realizador del filme Cantinflas (2014).

La primera versión cinematográfica de la novela de Bernal salió en 1978 y Pedro Armendáriz Jr., encarnó al detective- matón, Filiberto García.

"La historia pasa a ser una pieza cinematográfica extraordinaria. Si leen la novela, la disfrutarán aún más", dijo Alcázar.

Tras su estreno en México, El complot mongol llegará a las salas de cine en Estados Unidos y Centroamérica en las próximas semanas.