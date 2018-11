Exitosa subasta de una carta del poeta Baudelaire anunciando su suicidio

Una carta de juventud del poeta francés Charles Baudelaire, anunciando su intención de suicidarse, se vendió este domingo por 234 mil euros (269 mil dólares), el triple del precio estimado, en una subasta cerca de París de misivas del autor de Las flores del mal.

La estrella de la venta fue esta carta de Baudelaire, fechada en junio de 1845, dirigida a su amante Jeanne Duval, y que estaba estimada entre 60 mil y 80 mil euros. Ahora formará parte de una colección privada francesa, según la casa de subastas Osenat, situada en Fontainebleau, cerca de París.

"Cuando la señorita Jeanne Lemer le entregue esta carta, estaré muerto (...) Me mato porque no puedo vivir más, pues el cansancio al dormirme y el cansancio al despertarme me son insoportables" escribe el poeta.

Baudelaire se apuñalaría, sin graves consecuencias. Tenía entonces 24 años, y vivió otros 22. Murió en 1867, devastado por la sífilis.

Otras cartas de Baudelaire también están en venta. Y también forman parte de la colección cartas que le escriben Barbey d'Aurevilly, Delacroix, Victor Hugo o Manet.