Tom Petty, hospitalizado y en estado grave

De acuerdo a varios medios internacionales, el cantante estadounidense Tom Petty, de 66 años, sufrió un ataque al corazón en la noche del domingo 1 de octubre. La revista Rolling Stone comunicó hace una hora, que el artista estaría todavía hospitalizado

El sitio web TMZ y el sistema de noticias de la CBS reportaron más temprano el deceso del músico que lidera al conjunto Tom Petty And The Heartbreakers.

A finales de septiembre, el grupo concluyó una serie de presentaciones para conmemorar sus 40 años de carrera. Petty formó la agrupación en 1976.

En su versión, má temprano, Rolling Stone detalló que una vez en un hospital, el artista no mostraba actividad cerebral, estuvo con soporte vital pero finalmente se decidió desconectarlo.

En 2007, se estrenó el documental "Runnin' Down a Dream: Tom Petty and the Heartbreakers", del director Peter Bogdanovich.

Tom Petty And The Heartbreakers fue el entretenimiento en el medio tiempo del Super Bowl XLII, en febrero de 2008.

En junio de 2016 ingresó al Salón de la Fama de los Compositores, en una ceremonia que se realizó en la ciudad de Nueva York.

Petty también formó parte del megagrupo Traveling Wilburys, en el que compartía con George Harrison (The Beatles), Jeff Lynne (Electric Light Orchestra), Roy Orbison, Bob Dylan y en la batería, Jim Keltner.