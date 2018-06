Lane y Garfield y ganan Premios Tony por 'Angels in America'

Nathan Lane y Andrew Garfield ganaron Premios Tony el domingo por su trabajo en Angels in America, mientras que el brillante musical para adultos The Band's Visit comenzó por llevarse cuatro estatuillas.

Garfield, quien recibió su primer Tony, interpreta a un joven gay enfermo de sida en la reposición de siete horas junto a Nathan Lane, quien obtuvo su tercero. Garfield le dedicó el honor a la comunidad LGBTQ, que dijo luchó y murió por el derecho al amar. Dijo que la obra es un rechazo a la intolerancia, la humillación y la opresión.

"Todos somos sagrados y todos encajamos", dijo Garfield. Entonces se refirió a la decisión de la Corte Suprema de la semana pasada a favor de los derechos de un pastelero a negarle un pastel de bodas a una pareja homosexual en base a sus creencias.

"Horneemos un pastel para cada persona que quiera un pastel", dijo entre fuertes aplausos. Lane dijo que la obra seguía hablándole a la sociedad en medio de la "locura política".

Para mitad de la gala, The Band's Visit, basada en una película homónima israelí de 2007 sobre una banda egipcia que llega a la ciudad israelí equivocada, había ganado los premios a la mejor orquestación, libreto para un musical, iluminación y actor de reparto, para Ari'el Stachel, quien dio un emotivo discurso sobre su pasado.

"Por tantos años de mi vida fingí no ser una persona del medio oriente", dijo dirigiéndose a sus padres en el público. Le agradeció a los creadores del espectáculo "por tener la valentía para contar una pequeña historia sobre árabes e isralíes que se llevan bien en un momento en que necesitamos eso más que nunca".

Y agregó: "Soy parte de un elenco de actores que nunca creyeron que podrían representar a sus propias razas, y lo estamos haciendo".

En otro momento hipnotizante, Melody Herzfeld, la heroica profesora de teatro que apoyó a muchos de los jóvenes que exigieron un cambio tras el tiroteo de febrero en una escuela en Parkland, Florida, fue honrada desde el escenario de los Premios Tony.

Herzfeld, a cargo del departamento de teatro de la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas, fue vitoreada por la multitud en el Radio City Music Hall. Herzfeld salvó 65 vidas atrincherando a estudiantes en el closet de un salón el Día de Dan Valentín cuando un exalumno, según la policía, abrió fuego en la escuela, matando a 17 personas.

Luego alentó a muchos de sus estudiantes a encabezar el movimiento nacional por la reforma de armas, incluyendo organizar la Marcha por Nuestras Vidas y el sencillo benéfico "Shine". Miembros del departamento de teatro de Herzfeld subieron al escenario para cantar "Seasons of Love" de "Rent".

Entre otros ganadores, Laurie Metcalf de Rosanne recibió el Tony a la mejor actriz de reparto en una obra por una reposición de Three Tall Women de Edward Albee.

Billy Joel le entregó a su amigo Bruce Springsteen un Tony especial. "Lo aprecio profundamente, y gracias por hacerme sentir tan bienvenido en su cuadra", dijo El Jefe. Más tarde, Springsteen interpretaría al piano el tema "My Hometown" de su show.

Los anfitriones Josh Groban y Sara Bareilles arrancaron la ceremonia con un dueto al piano de autoparodia para todos los perdedores allá afuera, incluidos ellos mismos. Ni Bareilles ni Groban han ganado premios Grammy o Tony pese a haber vendido millones de álbumes y haber aparecido en Broadway. Hicieron de eso una graciosa canción.

“No olvidemos que el 90% de nosotros se irá con las manos vacías esta noche. Así que esto para las personas que pierdan /la mayoría de nosotros hemos estado en sus zapatos”, cantaron en un animado número musical inaugural. “Esto es para el perdedor dentro de ti”.

Dos nuevos musicales encabezaban la lista de nominados con 12 candidaturas: Mean Girls de Tina Fey y SpongeBob SquarePants. La reposición de Angels in America tenía 11 y la obra de dos partes Harry Potter and the Cursed Child 10. Muchos críticos han nombrado a The Band's Visit como su favorita a mejor musical.