Gloria Estefan recibe reconocimiento a su carrera en España

La cantante cubanoestadonidense Gloria Estefan recibió este lunes 23 de julio la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en España, por una carrera que la ha convertido en una de las artistas latinas más reconocidas.

“No puedo explicar la emoción que siento”, afirmó la también compositora y actriz de 60 años, luego de que le impusiera la medalla el ministro español de Cultura, José Guirao, en una ceremonia en el Teatro Real de Madrid.

Acudió de la mano de su marido Emilio Estefan, el afamado productor con quien integró la banda Miami Sound Machine, factor clave del ingreso del pop latino al canon estadounidense en la década de 1980.

“España ha sido siempre gran parte de quien soy”, indicó Estefan, recordando que tiene familia asturiana y que las primeras canciones que se aprendió a los pocos años de edad eran de Joselito –José Jiménez Fernández–, un popular cantante español.

“Seguiré siempre orgullosa de ser española, de ser cubana, de ser americana, y que todos esos países y culturas viven en mí y en nuestros hijos y nietos”, dijo la intérprete de éxitos, como Conga, Oye mi canto y Get on your feet.

Estefan debía recibir la medalla de manos de los reyes en febrero, pero no pudo asistir al acto.

Asegurando que no se ve interpretando reguetón porque “todo tiene su edad”, en declaraciones posteriores a periodistas Estefan dijo estar “asustada” por la separación de niños de sus padres bajo la política de “tolerancia cero” a la inmigración del presidente estadounidense Donald Trump.

“No conozco mejor ejemplo que tú para ser ese especie de puente (...) en la riqueza inmensa que tiene la cultura musical hispanoamericana y que ha conseguido trascender una barrera siempre compleja para los hispanos, que es la de Estados Unidos”, dijo el ministro Guirao.