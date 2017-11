'Despacito' es nominada a grabación, canción del año y mejor actuación de dúo en los Grammy

Ya arrasó en los Latin Grammy y ahora competirá por tres Grammy en las categorías principales.

El megaéxito Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, en su versión remix con Justin Bieber, obtuvo este martes 28 de noviembre de 2017 nominaciones a grabación del año, canción del año y mejor actuación de dúo o grupo, anunció anunció la Academia de la Grabación.

Por el gramófono a la grabación del año, Despacito se medirá con The Story of O.J. de Jay-Z, 24K Magic de Bruno Mar, Humble de Kendrick Lamar y Redbone de Childish Gambino.

Por el de canción del año, un premio a los compositores, compite con That's What I Like de Mars, 4:44 de Jay-Z, 1-800-273-8255 de Logic e Issues de Julia Michaels.

Jay-Z encabeza la lista de candidatos con ocho menciones que también incluyen álbum del año, por 4:44.

A este premio también fueron postulados 24K Magic de Mars, DAMN de Lamar, Awaken My Love! de Gambino y Melodrama de Lorde. Los candidatos a mejor nuevo artista son Michaels, SZA, Alessia Cara, Khalid y Lil Uzi Vert.

Para la categoría Mejor álbum tropical latino están nominados: Albita, Albita; Art Of The Arrangement, Doug Beavers; Salsa Big Band, Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta; Gente valiente, Silvestre Dangond; Indestructible, Diego El Cigala.

Despacito, que llegó al tope del Hot 100 de Billboard, ganó los Grammy Latinos en Las Vegas a mejor grabación, mejor canción, mejor fusión por su versión con Justin Bieber y mejor video en versión corta.

"Es una canción que ha unido al mundo entero con una palabra en español", dijo tras recibir los Grammy Latinos Fonsi, de 39 años, y quien comparte la autoría con Daddy Yankee y Erika Ender. "Ha sido un año hermoso, 10 u 11 meses de mucho trabajo, de representar a nuestro idioma en el mundo entero, de disfrutar de una canción que gracias al público latino y a mucha gente se ha convertido en una canción muy importante, unir al mundo entero, romper la barrera del idioma", agregó.