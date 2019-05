Grumpy Cat, la gata sensación en internet, muere a los 7 años

La gata más famosa de las redes sociales, Grumpy Cat, la "gata gruñona", murió a los siete años, informaron sus dueños este viernes.

"Estamos inimaginablemente desconsolados al anunciar la pérdida de nuestra amada Grumpy Cat", dijeron en un comunicado publicado en Twitter.

La famosa gata, cuyo rostro en apariencia siempre fruncido la lanzó al estrellato en las redes hasta llegar a fotografiarse con celebridades como Stan Lee y Jennifer Lopez, murió el martes "en los brazos de su madre, Tabatha" en su hogar en Arizona, suroeste de Estados Unidos.

"A pesar del cuidado de los mejores profesionales, así como de su amorosa familia, Grumpy tuvo complicaciones de una infección reciente del tracto urinario que lamentablemente fue muy fuerte para ella", señaló el texto.

