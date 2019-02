Gucci retira un suéter negro con labios rojos tras ser acusado de racismo

Gucci anunció este jueves que retiró de la venta un suéter negro con labios rojos después de recibir críticas en las redes sociales que acusan a la marca italiana de racismo.

Se trata de un suéter negro con cuello alto que, si se desdobla, sube hasta la nariz, dejando la boca al descubierto rodeada de unos carnosos labios rojos.

Para algunos críticos, la prenda es una caricatura de los negros, un término que en inglés se conoce como "blackface".

Gucci presentó disculpas por la "ofensa causada".

"Confirmamos que el producto fue retirado inmediatamente de todas nuestras tiendas y de nuestra página web", escribió la marca en su cuenta Twitter.

"La diversidad es un valor fundamental", apuntó Gucci, que añadió que este "incidente" es una "lección".

