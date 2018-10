'Halloween' asusta con grandes números de taquilla

A los cinéfilos norteamericanos realmente les gusta tener miedo, y Universal los recibió alegremente este fin de semana, ya que su nuevo lanzamiento, Halloween, registró un impresionante ingreso de 77.5 millones de dólares en ventas de boletos, según informó la firma Exhibitor Relations.

Ese fuerte número logrado en tres días le dio a la película la segunda mejor apertura de octubre, ya que solo se topó con Venom, que a principios de este mes registró una apertura de 80 millones de dólares, según HollywoodReporter.com.

A los ejecutivos de Universal podría perdonársele un poco de regocijo: produjeron Halloween por un microscópico presupuesto de 10 millones de dólares.

relata el regreso de un homicida enmascarado (Nick Castle) 40 años después de que comenzara una sangrienta noche de brujas. Jamie Lee Curtis nuevamente interpreta a Laurie Strode, única sobreviviente de esa juerga.

El segundo lugar fue el drama musical de Warner Bros, Nace una estrella, con una venta de boletos de 19.3 millones de dólares.

La película, tercera remake de un filme de 1937, fue dirigida por Bradley Cooper. Él interpreta a un músico que bebe mucho y se enamora de una joven cantante (Lady Gaga), solo para ver cómo su estrella se eleva mientras él cae.

Venom de Sony no se quedó atrás, con 18.1 millones de dólares, y ya se aproxima a los 500 millones de dólares de recaudación a nivel mundial. Tom Hardy interpreta a un periodista que se convierte en el superpoderoso huésped de una criatura alienígena.

En cuarto lugar hubo otra oferta de temporada, Escalofrios 2: Una noche embrujada de Sony, con 9.7 millones de dólares. La secuela familiar, basada en los libros infantiles de R.L. Stine, está protagonizada por Wendi McLendon-Covey y Madison Iseman.

El quinto lugar fue para el drama de astronautas de Universal El primer hombre en la luna, con 8.6 millones de dólares. La película, dirigida por el ganador del Oscar Damien Chazelle y protagonizada por Ryan Gosling, narra el histórico viaje de Neil Armstrong a la luna en 1969.

Completando el top 10 de este fin de semana fueron:

The Hate U Give (7.5 millones de dólares)

Pie pequeño (6.6 millones)

Night School (5 millones)

Malos momentos en el Hotel Royale (3.3 millones)

The Old Man & The Gun (2.1 millones)