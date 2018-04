La reina Isabel II celebra su 92 cumpleaños con un concierto

La reina Isabel II celebró este sábado su 92 cumpleaños con las tradicionales salvas de cañón en su honor, y asistió a un concierto benéfico con la participación de Tom Jones, Kylie Minogue, Shaggy y Sting.

Como es tradicional, el aniversario de Su Majestad fue saludado con 41 salvas de cañón en Hyde Park y 62 en la Torre de Londres, mientras que en el cambio de guardia en el palacio de Windsor, una banda militar interpretó el "Feliz cumpleaños".

Nacida el 21 de abril de 1926, y reina desde 1952, la decana de los monarcas suele festejar su cumpleaños en dos tiempos: en privado el día de su onomástico y luego en una ceremonia oficial en el mes de junio, para eludir la caprichosa meteorología británica.

Pero esta vez la monarca y su familia asistieron a un concierto en el Royal Albert Hall de Londres, bautizado "Fiesta de cumpleaños de la reina", con artistas procedentes de los 53 países de la Commonwealth, que agrupa a las naciones que fueron colonizadas o estuvieron bajo control del Reino Unido.

Al final del concierto la reina subió al escenario donde su hijo y heredero, el príncipe Carlos, alentó al publico a cantarle "hip hip hourra".

La australiana Kylie, el canadiense Shawn Mendes, el grupo sudafricano Ladysmith Black Mambazo y la estrella jamaicana del reggae Shaggy figuran entre los artistas que participaron en el concierto, a los que se sumaron los británicos Tom Jones, Craig David y Sting, entre otros.

