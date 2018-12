Janet Jackson, Def Leppard y Radiohead ingresan al Salón de la Fama del Rock

El Salón de la Fama del, Rock & Roll anunció este 13 de diciembre a los artistas y grupos que formarán parte de la Clase 2019. Para que un artista o grupo sea considerado se requiere que su primera canción o álbum tenga al menos 25 años de publicación.

La ceremonia de inducción será el 29 de marzo de 2019 en el Centro Barclays en la Brooklyn, Nueva York.

Este año participaron un total de 18 aspirantes pero el público con su voto eligió a cinco grupos británicos y solistas estadounidenses:

The Cure

Un grupo apreciado a nivel mundial, sus discos a lo largo de su carrera recorrieron los senderos del Post Punk, el Rock Gótico y el New Wave, siempre de la mano de letras llenas de introspección y pensamientos existencialistas. Formado en 1976, The Cure son responsables de canciones como Why Can't I Be You, Boys Don't Cry, Pictures Of You, Fascination Street y Friday, I'm In Love, entre muchas otras.

Def Leppard

Este grupo británico, originario de Sheffield, es reconocido como uno de los principales conjuntos de Heavy Metal que lograron alcanzar el estrellato en la década de los ochenta. Con ventas por arriba de los 100 millones de álbumes a nivel mundial, Def Leppard se presentó en Panamá en abril de 1997.

Janet Jackson

La tercera fue la vencida para la hermana menor de Michael Jackson. La cantante, actriz y bailarina, que ha vendido más de 100 millones de discos, llevaba tres años consecutivos siendo nominada pero esta vez sus fanáticos se volcaron a votar por la intérprete, que publicó su primer disco en 1982.

Durante su carrera, Janet Jackson ha recibido once American Music Awards, cinco premios Grammy, nueve MTV Video Music Awards y 11 Billboard Music Awards. Su tema más reciente es Made For Now, que grabó junto al puertorriqueño Daddy Yankee.

Stevie Nicks

Como integrante del colectivo Fleetwood Mac, Stevie Nicks es parte del Salón de la Fama del Rock (1998) y ahora ingresa por el mérito de su exitosa carrera en solitario. Algunos de los artistas que le consideran influencia son Beyoncé (quien cuando formó parte de Destiny's Child utilizó un fragmento del tema Edge Of Seventeen), Courtney Love (fundadora y vocalista del grupo Hole), el grupo de música Country Dixie Chicks, Mary J. Blige, Sheryl Crow, Taylor Swift y Lorde.

La cantautora de 70 años debutó en solitario en 1981 con el disco Bella Donna. A lo largo de esa carrera independiente, Stevie Nicks estuvo nominada a ocho premios Grammy como artista en solitario, y mantiene el récord de mayor número de nominaciones a la Mejor Vocal Rock Femenina.

Radiohead

El rock alternativo y experimental de Thom Yorke (voz, guitarra, piano), Jonny Greenwood (guitarra solista, teclados, otros instrumentos), Ed O'Brien (guitarra, segunda voz), Colin Greenwood (bajo, teclados) y Phil Selway (batería, percusión) son parte de la Clase de 2019 del Salón de la Fama del Rock.

La agrupación nace en 1985 y publica Creep, su primer sencillo, en 1992. El álbum debut de Radiohead, Pablo Honey ve la luz en 1993.

Roxy Music

El grupo británico que nació en 1970 sirvió de trampolín para sus integrantes Bryan Ferry, Brian Eno y Phil Manzanera. La revista Rolling Stone destacó a Roxy Music en el puesto 98 de su lista Los 100 mejores artistas de todos los tiempos, en el año 2004.

La canción More Than This de la agrupación, incluida en el disco Avalon (1982), ha sido versionada por artistas como Ten Thousand Maniacs y Nora Jones.

The Zombies

El grupo nace en 1961 en el Reino Unido. Entre los éxitos más significativos de The Zombies están Time Of The Season y She's Not There. Su disco Odessey and Oracle (1968), mezcla de sicodelia y pop, se considera uno de los más importantes de su época.