Janet Jackson, Stevie Nicks y cinco bandas se unen al Salón del Rock & Roll

Janet Jackson, Stevie Nicks y un quinteto de bandas británicas serán incorporados al Salón de la Fama del Rock & Roll este viernes por la noche en una ceremonia en el Barclays Center de Brooklyn, en Nueva York.

Las bandas de rock Def Leppard, Radiohead, The Cure, Roxy Music y The Zombies representan una variedad de estilos y de eras.

Jackson se unirá a sus hermanos Michael y demás integrantes de los Jackson 5 en el salón. Janelle Monae será la encargada de presentar a la cantante, cuyos éxitos incluyen What Have You Done For Me Lately, All For You y That's the Way Love Goes.

Existe el potencial de que se dé un momento incómodo, pues el evento será filmado y próximamente televisado por HBO, la misma cadena que enfureció a la familia Jackson recientemente al transmitir el documental "Leaving Neverland", sobre dos hombres que alegan que Michael Jackson abusó sexualmente de ellos cuando eran niños.

Nicks ya forma parte del salón como integrante de Fleetwood Mac, pero ahora se une al más exclusivo club de miembros por partida doble en un reconocimiento a su trabajo como solista por temas como Edge of Seventeen, Stand Back y su dueto con el difunto Tom Petty, Stop Draggin My Heart Around. Harry Styles presentará el segmento en su honor.

David Byrne incorporará a Radiohead, que alcanzó el éxito con el álbum de 1997 OK Computer y se mantiene activa hasta hoy.

Def Leppard, en tanto, vendió millones de discos (cuando los músicos aún solían vender discos) con un sonido de heavy metal pulido con pop a la perfección en canciones como Photograph y Pour Some Sugar on Me. Su presentador será Brian May, de Queen.

The Cure tuvo sus mayores éxitos en la década de 1990. Los otrora rockeros góticos liderados por Robert Smith demostraron sus habilidades como compositores pop en piezas como Friday I'm In Love y Boys Don't Cry. Trent Reznor los incorporará.

Roxy Music debutó en los años 70 encabezada por Bryan Ferry y Brian Eno, quien se convirtió en un renombrado productor. Su mayor éxito fue Love is the Drug. Un par de otros rockeros que prestaron gran atención a su estilo, Simon Le Bon y John Taylor, de Duran Duran, los incorporarán.

The Zombies, parte de la invasión británica del rock en los 60, será presentada por la vocalista de The Bangles, Susanna Hoffs.