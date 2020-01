Johnny Depp, herido en Australia durante rodaje de Piratas del Caribe

INCIDENTE

La estrella de Hollywood Johnny Depp tuvo que abandonar este miércoles Australia para someterse a una operación en Estados Unidos, tras resultar herido en una mano durante el rodaje de la última entrega de Piratas del Caribe, informaron varios medios de comunicación.



Depp, conocido como el Capitán Jack Sparrow en los famosos filmes de Disney, resultó herido el pasado fin de semana, pero no en un plató, según el Gold Coast Bulletin.



Un portavoz de Disney confirmó el incidente al rotativo local y precisó que la fecha de estreno de la película se mantiene para el 7 de julio de 2017.



Según la página web de la revista especializada Variety, Johnny Depp tendrá que ser operado, si bien no precisó la gravedad de la herida.



El actor, que se ausentará del rodaje durante dos semanas, abandonó Australia en un avión privado rumbo a Los Ángeles.



Depp, de 51 años, actúa junto al español Javier Bardem, quien encarna al malvado Capitán Salazar en esta quinta entrega titulada Dead Men Tell No Tales (Los muertos no cuentan historias).