Justin Timberlake, más 'personal' en su primer álbum en cinco años

La estrella pop Justin Timberlake anunció el martes su primer álbum en casi cinco años, prometiendo un repertorio más "personal" inspirado en su casa y su familia. El cantante y actor de 36 años dijo que Man of the Woods, su quinto álbum de estudio en solitario, saldrá el 2 de febrero, dos días antes de su actuación como figura principal en el Super Bowl, el evento televisivo más visto del año en Estados Unidos.

Timberlake hizo el anuncio del álbum con un vídeo corto en las redes sociales que, acorde al título del disco, lo muestra caminando reflexivamente en escenografías naturales como un bosque nevado o un soleado campo de maíz.

"Este álbum está realmente inspirado en mi hijo, mi esposa y mi familia, pero, más que cualquier otro álbum que haya escrito, es de donde soy", dice en el vídeo el ganador de 10 premios Grammy. "Y es personal".

Timberlake, quien tuvo un hijo en 2015 con la actriz Jessica Biel, su esposa, creció cerca de Memphis, Tennessee, una de las capitales del blues y el soul, así como del Estados Unidos de raíces rurales. El vídeo muestra fragmentos de una guitarra acústica, sugiriendo quizás un sonido más sombrío para este álbum, pero cierra con Timberlake en el estudio con el productor estrella Pharrell Williams.

Timberlake, uno de los artistas más vendidos del siglo XXI tanto como solista como con la banda NSYNC, saltó a la fama con un sonido pop electrónico y luego se decantó por una voz más cercana al R&B, especialmente en su álbum de 2006 FutureSex/LoveSounds.

Su último lanzamiento de álbumes completos fue en 2013, cuando sacó The 20/20 Experience y The 20/20 Experience - 2 of 2 uno a continuación del otro. Sin embargo, Timberlake ha seguido sacando música, y logró un mega hit en 2016 con Can not stop the feeling!, una pegadiza canción de verano que apareció en la película animada Trolls.

El artista se ha enfocado más en la actuación en los últimos años, y recientemente se le vio encarnando a un salvavidas y seductor en Wonder Wheel de Woody Allen, titulada La rueda de la maravilla en América Latina.