Kim Kardashian visita a Trump en la Casa Blanca y pide una reforma carcelaria

La estrella de "reality shows" de televisión Kim Kardashian llegó a la Casa Blanca el miércoles para conversaciones sobre la "reforma carcelaria", según afirmaron funcionarios de la presidencia estadounidense.

Kardashian ingresó a los terrenos de la avenida Pennsylvania 1600 con un traje negro y tacones de aguja amarillos, según atestiguó un fotógrafo de AFP.

La mujer de 37 años se reunió con el asesor Jared Kushner, quien encabezó los vacilantes esfuerzos de la Casa Blanca por la reforma de la justicia penal.

Kardashian también se encontró con su compañero de televisión, el presidente Donald Trump.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF