Kylie Jenner anuncia el nacimiento de su hija

Tras meses de conjeturas sobre su embarazo, Kylie Jenner anunció el nacimiento de su bebé. El domingo en un mensaje en Instagram, Jenner dijo que la bebé nació el jueves 1 de febrero. Es la primogénita para la estrella de 20 años y el rapero Travis Scott de 25.

En su mensaje Jenner se disculpó por mantener a sus fans “en ascuas en medio de todas las presuposiciones”, pero señaló que eligió mantener en privado su embarazo y no hacerlo “frente al mundo”. Dijo que su embarazo fue “la experiencia más hermosa, empoderadora y transformadora”.

Jenner señaló que su hija se encuentra bien de salud y es hermosa. Publicó un vídeo en su aplicación que mostraba a su madre, Kris Jenner, teniéndola a ella y terminaba con un mensaje sobre su propia bebé.

here’s a little glimpse of the last 9 months.. ♥️ https://t.co/dkRKkcxwsS