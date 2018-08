Madonna celebra en Marruecos su cumpleaños 60

La reina del pop Madonna festeja sus 60 años en Marrakech donde descubre los encantos de la ciudad más turística de Marruecos acompañada por sus amigos y familiares, según informaciones obtenidas por la AFP.

Las imágenes de la estrella estadounidense cubierta de joyas tradicionales, acompañadas por mensajes entusiastas como "Reina bereber" y las etiquetas #Marakesh y #birthday#magic se hicieron virales en las redes sociales tras ser publicadas en la cuenta de Instagram de Madonna. "En el caso en que alguien lo olvidara", escribió la famosísima cantante en una de sus publicaciones decoradas con emoticones de pasteles de aniversario en las redes sociales Facebook e Instagram.

Para pasar de incógnito, la "Material girl" llegó vestida con un niqab, un largo velo islámico que cubre todo el cuerpo excepto los ojos, a un hotel de lujo que ella escogió en el centro de Marrakech, según un fotógrafo local.

Este antiguo palacio fue decorado específicamente para la visita de la reina del pop y los responsables de seguridad del hotel confiscaron todos los teléfonos móviles de su personal para garantizar la mayor discreción de su estancia, según la misma fuente.

Yes Bishes Its my Birthday! 🎂🎂🎂! Thank you to my fans and friends all around the world! 🌍🌎🌏. #berber#bedouin#marakesh#magic#inspiration#blessed 🙏🏼 ♥️🇲🇦 pic.twitter.com/eoj7fbw19R