Madonna dirigirá una película sobre una bailarina de Sierra Leona

La cantante estadounidense Madonna va a dirigir una película que se inspira en la historia de Michaela DePrince, huérfana de la guerra en Sierra Leona que se convirtió en una bailarina reconocida, anunció el martes el estudio MGM, productora de la cinta.

Taking Flight (Tocando el cielo), nombre tomado de un libro autobiográfico de DePrince publicado en 2014, será el tercer largometraje dirigido por Madonna, tras Filth and Wisdom (2008) y El romance del siglo (2011).

Huérfana, abandonada por su tío, y con vitiligo, una enfermedad que provoca la despigmentación de la piel, Michaela DePrince fue sacada de un orfanato de Sierra Leona por una pareja estadounidense que la adoptó. Luego se convirtió en bailarina profesional, miembro del Ballet Joburg, de Johannesburgo (Sudáfrica), antes de incorporarse al ballet nacional holandés, donde hoy en día es primera bailarina.

"El viaje vital de Michaela me impactó profundamente como artista y como una activista que comprende la adversidad", comentó Madonna, citada en un comunicado publicado el martes. "Tenemos una oportunidad única de poner el foco sobre Sierra Leona y de hacer que Michaela sea la voz de todos los niños huérfanos que crecieron a su lado", agregó la artista de 59 años.

Michaela ya apareció, interpretándose a sí misma, en un documental de 2012. En 2008, Madonna realizó el documental I Am Because We Are sobre los huérfanos de Malaui, donde ella adoptó cuatro niños.