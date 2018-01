Mary J. Blige gana estrella en el paseo de la fama de Hollywood

La cantante Mary J. Blige celebró el jueves su cumpleaños con una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. La ganadora de nueve Grammys y un Globo de Oro posó acostada al lado de un homenaje que aseguró "gané probablemente tres veces". "Estoy muy agradecida y lo digo con seguridad y no arrogancia, porque ahora lo sé, conozco mi trabajo y entiendo lo que esto significa", dijo la cantante de 47 años.

Blige debutó en Hollywood en Mundbound, la película de Dee Rees que cuenta la historia de dos veteranos de la II Guerra Mundial -uno afrodescendiente, otro blanco- que regresan a Mississippi para lidiar con temas raciales y el estrés postraumático.

Su papel como Florence Jackson, matriarca de la familia, le valió una nominación al Globo de Oro y los premios del sindicato de actores (SAG) y de la crítica (Critic's Choice).

"Dee Rees de vuelta en movimiento con Mudbound, puso mi carrera en movimiento a otro nivel en el mundo de la actuación", expresó. "Dee quiero agradecerte por llamarme, no creo que entiendes lo que hiciste. Me ayudaste de verdad a salvar mi vida, Mudbound me abrió puertas y me dio fuerzas que no tenía idea que tenía".

El rapero y productor Sean Diddy Combs, que al inicio de su carrera era conocido como Puff Daddy, habló en la ceremonia. "Teníamos sueños, decíamos que queríamos ser alguien, ser grandes, hacer algo por nuestra gente, sacudir el mundo y lo hicimos, cantando", expresó Combs, que produjo sus dos primeros álbumes.

"No crecí con un padre, pero cuando lo vi me hizo reír tanto, amo mucho a este hombre", expresó la artista. En su exitosa carrera, Blige ha vendido en el mundo más de 50 millones de copias y tiene ocho álbumes con sello multi-platino.