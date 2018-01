Maze Runner' pasa a 'Jumanji' y lidera la taquilla norteamericana

La película de Fox Maze Runner: The Death Cure pasó a Jumanji: Welcome to the Jungle al estrenarse este fin de semana en las salas norteamericanas, con una recaudación estimada de 23.5 millones de dólares, informó Exhibitor Relations.

Tras una fuerte proyección en el extranjero, la película distópica de ciencia ficción, la tercera y última de la serie Maze Runner, sigue las aventuras a vida o muerte de tres jóvenes Gladers, adolescentes inmunes a un virus destructivo que infecta al mundo.

El lanzamiento de la película se retrasó un año después de que la estrella Dylan O'Brien se lesionara en el rodaje. Ha demostrado ser "una sensación total en el extranjero" al recaudar 82 millones de dólares en lo que va de semana, según HollywoodReporter.com.

Jumanji, de Sony, que había mantenido el liderazgo norteamericano durante tres semanas, recaudó 16.4 millones de dólares en este fin de semana de tres días.

La película familiar, protagonizada por Dwayne "The Rock" Johnson y los humoristas Jack Black y Kevin Hart, sigue a un grupo de adolescentes que son transportados dentro del mundo de los videojuegos de Jumanji.

En tercer lugar está Hostiles, de Entertainment Studios, protagonizada por Christian Bale y Rosamund Pike, el western cuenta la historia de un oficial de caballería estadounidense que tiene que escoltar a un jefe cheyenne y su familia a Montana en 1892.

En lanzamiento limitado desde finales de diciembre, la película independiente entró en gran formato el viernes, recaudando 10.2 millones de dólares durante el fin de semana.

En cuarto lugar, y demostrando contínuo poder de atracción, se ubicó The Greatest Showman, de Fox, con Hugh Jackman como el famoso empresario de circo P.T. Barnum. La película alcanzó los 9.5 millones de dólares en su sexta semana.

Y en la quinta quedó otra película de Fox, The Post, con un saldo de 8.9 millones de dólares en su quinta semana.

La película de Steven Spielberg, protagonizada por las megaestrellas Tom Hanks y Meryl Streep, carecterizados como el editor del Washington Post Ben Bradlee y la editora Katharine Graham, muestra su tensa batalla legal para publicar los Papeles del Pentágono, que expusieron las mentiras que había detrás de la participación de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam.

Completando el ranking de las 10 primeras: 6. 12 Strong (8.6 millones de dólares); 7. Den of Thieves (8.4 millones de dólares); 8. The Shape of Water (5.7 millones de dólares); 9. Paddington 2 (5. 6 millones de dólares) y 10. Padmaavat (4.3 millones de dólares).