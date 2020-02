McCartney escolta a otro ex beatle, Ringo, en Salón del Rock

MúSICA

Paul McCartney ha accedido a presentar a su ex compañero en los Beatles, Ringo Starr, al Salón de la Fama del Rock and Roll el próximo mes.



Stevie Wonder, Patti Smith y John Mayer acompañarán también a los nuevos miembros del club, anunció el miércoles el salón.



La 30ma edición anual de incorporación de nuevos miembros se celebrará en el Public Hall de Cleveland el próximo 18 de abril.



El museo y Salón de la Fama del Rock and Roll está ubicado en esta ciudad de Ohio. Los Beatles forman ya parte de la galería, además de McCartney, John Lennon y George Harrison a título personal.



Starr, batería de la mítica banda es el último en ser reconocido como artista individual, y el Eagle Joe Walsh interpretará parte de la música de su amigo.



Wonder presentará a Bill Withers, un compositor que logró sus mayores éxitos en la década de 1970.



John Legend tocará los temas del homenajeado y sigue siendo un misterio si Withers, que dejó la industria hace más de 30 años, cantará en el acto.



La portavoz del Salón, Shauna Wilson, dice que todavía está por decidir si actuarán las nuevas incorporaciones. Smith amadrinará a otro artista irremediablemente ligado a Nueva York, el fallecido Lou Reed, y el encargado de dar voz a sus temas será Beck.



Mayer hablará en nombre de otro guitarrista de blues, el desaparecido Stevie Ray Vaughan. El hermano del homenajeado, Jimmie, actuará acompañado de los miembros de su grupo, Double Trouble.



Dave Grohl se comprometió a interpretar canciones de Joan Jett, aunque la entidad no ha anunciado aún quién presentará a la cantante de "I Love Rock and Roll".Peter Wolf se encargará de dar la bienvenida a la Paul Butterfield Blues Band, y Tom Morello se encargará interpretar sus temas.



Fall Out Boy introducirá a Green Day y está previsto que el guitarrista Steve Cropper honrará a los "5'' Royales.HBO firmará la ceremonia y el concierto que emitirá el 30 de mayo por televisión.



El Salón de la Fama del Rock abrirá el 11 de abril una exposición sobre las nuevas incorporaciones, además de una muestra especial del trabajo del fotógrafo Herb Ritts con músicos.