Meghan Markle editará una edición de lujo de Vogue y decidió no salir en la portada

Meghan Markle, esposa del príncipe Enrique, será la editora invitada del número de septiembre de la icónica revista de moda Vogue Reino Unido, en la que mantendrá una "sincera conversación" con la exprimera dama estadounidense Michelle Obama.

El número, titulado "Fuerzas de cambio", contará con 15 mujeres "unidas por su valentía rompiendo barreras", incluyendo a la mundialmente reconocida primatóloga Jane Goodall, según un comunicado publicado por la familia real.

"Estos últimos siete meses han sido un proceso gratificante [...], para tomar la edición más leída del año y dirigir su enfoque hacia valores, causas y personas que están teniendo un impacto en el mundo de hoy", declaró la duquesa de Sussex.

