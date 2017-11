Melania Trump opta por una decoración navideña clásica

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, optó por una decoración más tradicional para su primera Navidad en la Casa Blanca, agregando unos cuantos toques a la decoración estándar.

Este año hay guirnaldas colgando en el exterior de cada ventana.

Otros toques fueron las relucientes ramas invernales en un pasadizo del Ala Este de la residencia, que guía a los invitados hacia un árbol con el ornamento navideño oficial de la familia Trump: una lámina redonda y dorada que destaca el escudo de armas presidencial rodeado de una guirnalda de acebo.

La tarjeta de Navidad de la familia está enmarcada y a la vista.

"Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo", dice la tarjeta firmada por el presidente Donald Trump, la primera dama y Barron, su hijo de 11 años.

La decoración estándar de Navidad incluye un abeto de unos 5.5 metros (18 pies) en el lugar donde es puesto normalmente, en la Sala Azul, con ornamentos que llevan el sello de cada estado y territorio estadounidense.

La tradicional casa de jengibre, de unos 160 kilos (350 libras) y que representa a la Casa Blanca fue colocada este año para que sea la misma vista que se ve desde el sur.

"¡La decoración está lista!", tuiteó la primera dama el lunes por la mañana. "¡@WhiteHouse está lista para celebrar! ¡Les deseo una Feliz Navidad y alegre temporada de fin de año!".

The decorations are up! @WhiteHouse is ready to celebrate! Wishing you a Merry Christmas & joyous holiday season! pic.twitter.com/d6ZuyeFvrw