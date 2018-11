Melania Trump presenta las decoraciones navideñas de la Casa Blanca

Melania Trump develó el lunes las decoraciones navideñas de este año en la Casa Blanca.

La primera dama diseñó la decoración, cuyo tema principal son los "tesoros estadounidenses".

La Casa Blanca dijo que las decoraciones incluyen un árbol podado por familiares de militares muertos en combate, muchos árboles podados artísticamente y manteles con siluetas de perfiles de Nueva York, St. Louis, Chicago y San Francisco.

No faltaron la tradicional casita de jengibre y árbol de la Casa Blanca, de 5.5 metros (18 pies) de altura.

La señora Trump también tuiteó un video en donde aparece caminado entre las decoraciones navideñas de este año, entre las cuales también hay adornos con estampados del eslogan de su campaña sobre cuidado de niños, Be Best.

