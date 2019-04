Mick Jagger asegura que se siente 'mucho mejor' tras cirugía cardíaca

Mick Jagger, de 75 años, se siente "mucho mejor" tras la cirugía del corazón a la cual fue sometido en Nueva York, aseguró el viernes el propio líder de los Rolling Stones en su cuenta de Twitter.

"Gracias por todos sus mensajes de apoyo. Me siento mucho mejor ahora y estoy recuperándome", tuiteó el cantante, que fue sometido a una operación para cambiar una de las cuatro válvulas del corazón, según reportes de prensa.

Jagger también dio las gracias al personal del hospital que lo atendió "por hacer un excelente trabajo".

Thank you everyone for all your messages of support, I’m feeling much better now and on the mend - and also a huge thank you to all the hospital staff for doing a superb job.