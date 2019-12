Muere cantante Natalie Cole a los 65 años de edad

La nueve veces ganadora del premio Grammy, la cantante estadounidense Natalie Cole, falleció la víspera del Año Nuevo a los 65 años de edad.

Problemas de salud obligaron a Cole, quien siguió los pasos en la música de su padre el gran intérprete de jazz Nat King Cole, a cancelar conciertos en los tres meses pasados después de sufrir una recaída de la hepatitis C que sufría como resultado de su abuso de las drogas.

Cole, cantante y compositora, dejó al mundo temas como "This Will Be" (An Everlasting Love) y "Unforgettable." "Natalie Cole, hermana amada, esencia y sonido. Descanse en paz", dijo el reverendo Jesse Jackson en su cuenta de Twitter el día de Año Nuevo.