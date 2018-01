Nicole Eggert dice que Scott Baio abusó sexualmente de ella

Nicole Eggert dice que Scott Baio, con quien protagonizó la serie Charles in Charge, abusó sexualmente de ella por años, desde que era una adolescente. En una aparición en el programa Megyn Kelly Today, Eggert dijo el martes que Baio comenzó a acosarla cuando tenía 14 años y que tuvieron coito sexual cuando ella tenía 17.

Big thank u to all my supporters! Means a lot ❤️ telling my truth today on @MegynTODAY#timesup