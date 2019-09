Nuevos juguetes de Mattel pueden ser niño, niña, ninguno o ambos

Mattel Inc. presentó el miércoles una línea de juguetes que no viene con un género designado. El fabricante de juguetes ha dejado eso para que los niños decidan.

Cada juguete de la marca Creatable World viene con descripciones neutrales de género como “cabello lacio negro” y se puede personalizar con diferentes longitudes de cabello y opciones de vestuario, incluidas faldas, pantalones, carteras y camisetas deportivas. Se venden por $30.

“Los juguetes son un reflejo de la cultura, y mientras el mundo continúa celebrando el impacto positivo de la inclusión, sentimos que era hora de crear una línea de juguetes sin etiquetas”, asegura Kim Culmone, vicepresidente sénior de diseño de muñecas de moda de Mattel en una declaración. “A través de la investigación, escuchamos que los niños no quieren que sus juguetes sean dictados por las normas de género”.

With a gender-neutral doll, Mattel hopes to break taboos and appeal to a generation that wants activism in its brands https://t.co/e3JfsaW7vR pic.twitter.com/KRxKS5jsHS

El lanzamiento llega más de tres años después de que Mattel sacudiera su icónica marca Barbie agregando muñecas con cuerpos curvilíneos y pequeños, que ayudan a refutar años de críticas de que la franquicia reforzó proporciones corporales poco realistas debido a la cintura delgada y el gran pecho de la muñeca. Los modelos de Creatable World solo vienen en una forma y tamaño.

También es otro ejemplo de una gran marca que se lanza voluntariamente a un tema controversial, como Nike Inc. y su apoyo a Colin Kaepernick. El movimiento de Nike pareció ayudar, en lugar de perjudicar, las ventas. La incursión de Mattel se estrenará en línea en Amazon.com Inc., Walmart Inc. y Target Corp.

In our world, dolls are as limitless as the kids who play with them. Introducing #CreatableWorld, a doll line designed to keep labels out and invite everyone in. #AllWelcome

