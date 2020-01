One Direction lanza 'Drag me down'

PRIMER SENCILLO COMO CUARTETO

El grupo británico de música pop One Direction sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento inesperado de un nuevo sencillo, Drag me down, que es el primero de la formación como cuarteto, tras el abandono de Zayn Malik.



Los jóvenes cantantes se dirigieron a sus seguidores a través de las redes sociales para agradecer el apoyo e informar del lanzamiento de la nueva canción a través de las aplicaciones musicales iTunes y Spotify.



“Por fin podemos decirlo, la espera ha sido larga, pero nuestro nuevo single Drag me down ya está disponible”, publicó el irlandés Nial Horan en su perfil de la red social Twitter.





Finally we get to say this ! have waited a long time but our new single Drag Me Down is out !!! http://t.co/ZNONKQKXqd — Niall Horan (@NiallOfficial) July 31, 2015



El británico Louis Tomlinson también se dirigió a los admiradores del grupo para agradecer “el apoyo constante” y transmitirles que estaban muy orgullosos de su nuevo trabajo.



El lanzamiento de lo último de One Direction coincide con el anuncio que hizo esta semana el excomponente de la banda Zayn Malik, que firmó un contrato con la discográfica estadounidense RCA para iniciar su carrera en solitario.



El conjunto musical británico-irlandés One Direction, formado ahora por Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson y Liam Payne, se dio a conocer en 2010 con su participación en el concurso de talentos X Factor de la televisión británica.





