Papá Noel terminó su gira mundial, según sitio web que lo rastrea

Papá Noel culminó este lunes, 25 de diciembre, su gira para distribuir regalos en todo el mundo, según el sitio web el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad), que "rastrea" sus movimientos cada año desde 1955.

Tras partir a las 14:03 del domingo desde su base en el Polo Norte, el trineo del barbudo hombre de rojo culminó el viaje a las 11:00 GMT de este lunes. En ese lapso, tirado por nueve renos visibles en 3D en el sitio del Norad, Papá Noel distribuyó 7 mil 200 millones de regalos, según el contador del organismo militar, que además de "rastrear" a Papá Noel realiza operaciones de control aeroespacial y marítima, incluyendo el monitoreo de los ensayos de misiles de Corea del Norte.

"Los radares de Norad registraron movimiento cerca del Polo Norte. ¡Parece que los duendes terminaron de cargar el trineo y Papá Noel ya despegó! Incluso cargado con todos los regalos, el trineo de Papá Noel parece moverse rápido como un rayo", señaló el sitio web en un vídeo clip al inicio del viaje de Santa Claus.

El organismo militar estableció una línea telefónica abierta para los niños en 1955. Años más tarde creó este sitio (www.noradsanta.org) para seguir, en ocho idiomas, la posición en tiempo real de Papá Noel.

"Merry Christmas to all, and to all a good night!" #Santa is on his way back to the North Pole, and we look forward to tracking him again next year! #NORADTracksSanta