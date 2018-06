Paul McCartney está listo para lanzar nuevo álbum

Paul McCartney invita a sus fans a realizar un viaje musical mientras se prepara para lanzar su álbum 17 solista. El ex Beatle, quien cumplió 76 años el lunes, anunció el miércoles en redes sociales que Egypt Station estará disponible a partir del 7 de septiembre.

El título deriva del nombre de una pintura de McCartney. Será el primer álbum complete del músico desde NEW del 2013.

McCartney lanzó los sencillos I Don't Know y Come On To Me.

En un comunicado, dijo que piensa en el álbum "como un lugar de ensueño de donde emana la música". "Egypt Station" se grabó entre Los Ángeles, Londres y Sussex, Inglaterra.