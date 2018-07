Paul Simon lanzará nuevo álbum antes de presentar su último concierto

La leyenda del folk rock Paul Simon anunció el jueves el lanzamiento de un álbum, con nuevos arreglos de viejos temas, que saldrá al mercado dos semanas antes de ofrecer su último concierto en vivo.

El exintegrante del dueto Simon and Garfunkel, pionero de la música de fusión en los 80, había anunciado que dejará de hacer presentaciones en vivo luego de realizar un último concierto el 22 de septiembre próximo en el estadio de Forest Hills en el distrito neoyorquino de Queens, donde creció.

Como preparación a este evento, Simon dijo que el próximo 7 de septiembre lanzará su décimocuarto álbum de estudio en solitario, In the Blue Light, en el cual algunos colaboradores lo ayudan a reinterpretar sus canciones.

New album ‘In The Blue Light,’ available September 7! Paul Simon revisits and lends new perspective to 10 of his personal favorites from his body of work. Guest musicians include @wyntonmarsalis@BillFrisell@yMusicNYC & more. Pre-order today: https://t.co/W7Ohcp0xmDpic.twitter.com/gcSDdM5HkE— Paul Simon (@PaulSimonMusic) 12 de julio de 2018

"No es algo común para un artista tener la oportunidad de revisitar trabajos tempranos y repensarlos, modificarlos y a veces cambiar por completo las versiones originales", afirma Simon, de 76 años, en el comunicado en el que se anuncia este disco. "Espero que los oyentes sientan que estas nuevas versiones aportan un aire fresco a viejos temas, como una nueva capa de pintura en las paredes de la antigua casa de familia", agrega.

Este nuevo trabajo no contará con sus más conocidos hits como You can call me Al o Me and Julio by the schoolyard. En cambio intentará impulsar temas menos conocidos como Rene and Georgette Magritte with their dog after the war, de inspiración surrealista.

Entre las estrellas invitadas están el icónico trompetista de jazz Wynton Marsalis en How the heart approaches what it yearns y Pigs, sheep and wolves, así como Bryce Dessner, el compositor y guitarrista de la banda indie de rock The National, quien hizo un nuevo arreglo de la canción de Simon sobre el desastre nuclear de Chernobyl, Can't run but.