Paulina Rubio: ‘Todo el mundo lleva un reggaetonero dentro’

CAMBIO

Paulina Rubio se adentra en el reggaetón para su nuevo álbum. Siguiendo su naturaleza camaleónica, la cantante mexicana fusionó ritmos y adoptó el género urbano como uno de los sonidos con mayor presencia en su nueva producción discográfica, la cual lanzará a inicios de 2017 y será su primera en casi seis años.

“¡Si yo no pongo reggaetón, mi bebé de ocho meses no baila!”, dijo en tono de broma Rubio, durante un breve encuentro con la prensa realizado el lunes en la Ciudad de México. “Todo el mundo lleva un reggaetonero dentro. No es que me vaya a volver reggaetonera, estoy muy clara que el pop es lo mío, pero sí quería empezar a mezclar, a regenerarme”, subrayó la intérprete, quien no reveló el título del álbum.

Rubio explicó que los motivos para lanzar hasta ahora el disco que continúa a Brava!, de 2011, van desde su segundo embarazo, hasta su participación como jurado en los programas televisivos de talento La Voz... México, La Voz Kids y La apuesta, así como sus conciertos.

“Mi música sigue creciendo, tenemos tres canciones y les voy a hacer un disco con más de 15 canciones inéditas, varias de ellas tienen diferentes versiones, algunas hasta tres versiones”, comentó sobre el material de su álbum.

Por lo pronto los fanáticos podrán ver a partir del viernes el video de su nuevo sencillo Me quema.

Ya desde 2015 la Chica Dorada lanzó Mi nuevo vicio, como una probadita del que será su disco número 11, el cual grabó a dúo con el grupo colombiano Morat. Esta experiencia sirvió como una inspiración para determinar el rumbo sonoro por el cual quería conducir el álbum.