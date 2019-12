Pese a la lluvia, un pícnic gigante por los 90 años de Isabel II

INGLATERRA

Pese a una incesante lluvia, las 500 mesas colocadas a lo largo del Mall, la prestigiosa avenida que se extiende frente al palacio de Buckingham, estaban este domingo abarrotadas de comensales para festejar los 90 años de Isabel II de Inglaterra.

Las celebraciones por este cumpleaños de la reina culminaban el domingo con este masivo pícnic, con la participación de 10.000 invitados.

Esta "street party" gigante, la primera organizada en esta avenida y decorada con banderas británicas, cierra tres días de ceremonias oficiales por el cumpleaños de la reina. Los invitados pagaron cada uno 150 libras (190 euros, 210 dólares) que irán a parar a asociaciones caritativas.

Se pueden elegir hasta seis cestas diferentes con menús vegetarianos, veganos o sin gluten. En el menú: entradas, sándwiches y postres realizados con productos 100% británicos, como carne de Irlanda, berro del Hampshire, o queso cheddar del País de Gales...

A mediodía, empezó la degustación de los 40 mil sándwiches triangulares preparados para esta ocasión, bajo las trombas de agua.

Pero nadie, o casi nadie, se quejaba del tiempo. "El tiempo es un poco decepcionante", admite Jall Davies, de 52 años. "Pero tenemos nuestros impermeables", suministrados por los organizadores, relativiza la mujer.

Algunos metros más lejos, Andy Moor, 51 años, se apresta a recoger su cesta de pícnic. "El espíritu británico es más fuerte que la lluvia", afirma. "Aquí siempre hacemos pícnics bajo la lluvia", ironiza por su parte Jane Darley, de 53 años, bien protegida por su capa impermeable.

Como para conjurar el mal tiempo, retumbaba el viejo éxito "Here comes the Sun" ("Ya sale el sol"), de los Beatles.

La lluvia terminó dando una tregua al final del día, un poco antes de que el príncipe Guillermo, su esposa Catalina y el príncipe Enrique llegaran al Mall para encontrarse y saludar a los invitados.

Poco después, la reina Isabel y el príncipe Felipe de Edimburgo, de pie en un Range Rover descapotable, descendieron la avenida, saludando a la multitud.

En la tribuna, situada al final del Mall, el príncipe Guillermo rindió homenaje a la monarca. "La reina es la única jefa de Estado a la que los líderes mundiales pueden dirigirse para tener una visión de primera mano del curso de la historia de estas últimas seis décadas", dijo, elogiando la "sólida salud" y el ánimo siempre "perspicaz" de su abuela.

La reina, con abrigo y sombrero rosa, se colocó sus gafas para pronunciar seguidamente un corto discurso que concluyó con una gracia sobre las numerosas celebraciones por su 90 cumpleaños.

El sábado por la mañana, Isabel II presidió un gran desfile militar, cerca del palacio de Buckingham, antes de asistir a un desfile aéreo rodeada de la familia real.

Acompañada de su esposo, Felipe de Edimburgo, que el viernes cumplió 95 años, la reina había saludado desde su carroza a la multitud reunida en el Mall.

En ese segundo día de festejos, la reina escogió un abrigo de un verde fluorescente, una prenda que algunos internautas compararon en Twitter con la rana Kermit.

Nacida el 21 de abril de 1926, la reina de Inglaterra heredó la costumbre de celebrar su cumpleaños dos veces: en privado, el día exacto, y oficialmente en verano, para asegurarse de que el tiempo fuera mejor.

Pero tratándose de un aniversario tan señalado, los festejos de abril ya fueron mayores de lo habitual, en particular por el baño de masas que se dio la reina en las inmediaciones del castillo de Windsor.

El viernes se iniciaron estos festejos oficiales con un servicio religioso en la catedral londinense de San Pablo, en presencia del primer ministro, David Cameron, y de todas las figuras importantes del país.