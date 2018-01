Pink cantará el himno de Estados Unidos en el Super Bowl

La cantante Pink será la encargada de interpretar el himno estadounidense en el partido del Super Bowl que se disputará el próximo 4 de febrero en Minneapolis, informó el lunes la Liga de Football Americano (NFL, por sus siglas en inglés).

"Espero con ansias el 2018. Estoy muy contenta por los Grammy. La Gira. Y otra cosa que es un secreto", tuiteó la artista, de 38 años, el 5 de enero. Su nombre se unirá a la larga lista de cantantes que han entonado el himno en el partido final de la temporada de fútbol americano, como Lady Gaga, Alicia Keys, Billy Joel y Beyoncé.

See you at the Super Bowl…😘🇺🇸🎤 pic.twitter.com/QdmP3wxWnF