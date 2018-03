Pitt y DiCaprio actuarán en película de Tarantino

Brad Pitt y Leonardo DiCaprio actuarán en la película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Sony Pictures anunció el miércoles que la película tendrá su estreno el 9 de agosto de 2019.

Se desarrolla en Los Ángeles en 1969, el proyecto se ha conocido como la película de Tarantino sobre Charles Manson. Ni DiCaprio ni Pitt interpretarán a Manson.

Tarantino dijo que darán vida a un par de actores en problemas. DiCaprio será el exastro de una serie de televisión de western y Pitt un doble de acrobacias. Sus personajes son vecinos de Sharon Tate.

Tarantino, quien ha vivido por años en Los Ángeles, ha trabajado en el guion por cinco años. Este será su noveno largometraje.