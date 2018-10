Queen Latifah declina premio por motivos personales

Queen Latifah dice que "no puede aceptar" un premio que lleva el nombre de una cantante de ópera pionera, citando motivos personales. La organización que otorga el Premio Marian Anderson hizo el anuncio en su sitio web. No dio más detalles, y una vocera de Queen Latifah no respondió de inmediato un correo electrónico en busca de declaraciones el viernes.

El galardón se entrega en Filadelfia a artistas aclamados por la crítica por su trabajo humanitario. Anderson fue la primera cantante negra que se presentó en la Ópera Metropolitana.

Oprah Winfrey, Maya Angelou y Quincy Jones están entre los agasajados previos.

Queen Latifah, cuyo verdadero nombre es Dana Owens, ganó un Grammy por su álbum de 1994 Black Reign y fue nominada a un Óscar por su actuación en la adaptación de 2002 del musical Chicago.

La organización dijo que reprogramará su gala del 20 de noviembre y que "espera honrar a Queen Latifah en el futuro”.