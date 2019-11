Rapera estadounidense Lizzo lidera las nominaciones al Grammy

La cantante y rapera Lizzo consiguió este miércoles 20 de noviembre ocho nominaciones a los premios Grammy de la industria discográfica y se colocó a la cabeza de un grupo en el que abundan otros recién llegados como Billie Eilish y Lil Nas X.

La magnética Lizzo, de 31 años, debutó en 2013, pero su éxito se disparó este año con su tercer álbum de estudio C uz I Love You, que obtuvo una nominación a la prestigiosa categoría de álbum del año en la entrega de premios que tendrá lugar el 26 de enero.

Eilish también tiene una oportunidad de quedarse con el mejor álbum por When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, que lleva su recuento total de nominaciones a seis, el mismo número que el cantante Lil Nas X, quien ganó fama con su éxito viral Old Town Road.

Estos nuevos talentos enfrentarán a superestrellas consolidadas.

Ariana Grande, cuyo álbum thank u, next se pasó el año pasado de la fecha límite para ser considerado en los Grammy, obtuvo cinco nominaciones este año.

Beyoncé obtuvo cuatro nominaciones por la película de Netflix que retrata su deslumbrante actuación en el Coachella en 2018 y el álbum que acompaña la remake de la película El rey león.

La enigmática prodigio del R&B H.E.R., que ganó dos premios Grammy el año pasado, también recibió cinco nominaciones, incluido álbum del año.

Taylor Swift, quien fue una perenne favorita, quedó nuevamente fuera de gran parte de las categorías principales con su nuevo álbum Lover, a excepción de la de canción del año, que honra a la mejor composición, por el tema del mismo título del disco.