Roberto Carlos lanza sencillo de su primer álbum entero en español

Es conocido en Hispanoamérica por clásicos como Amada, amante y Un millón de amigos, pero Roberto Carlos nunca había grabado un álbum entero en español. Tras casi seis décadas de trayectoria e igual cantidad de discos, el superastro brasileño lanza Regreso, el primer sencillo de su primer álbum de estudio completamente en castellano.

Amor sin límites, producido por Afo Verde, incluirá cuatro piezas inéditas y otras seis popularizadas por el súper astro brasileño originalmente en portugués y que han sido traducidas. El disco reafirma el amor de Roberto Carlos por la lengua española tras su disco en vivo de 2015 de la serie de Sony Music Primera Fila y su EP de 2014 Ese tipo soy yo, además de su álbum en vivo desde Miami de 2008.

“Yo nunca dejé de grabar en español, solamente no había grabado un disco completo como este”, dijo el cantante en una entrevista telefónica con The Associated Press desde Teresina, Brasil, donde tuvo un concierto el jueves.

De hecho una de las primeras canciones que interpretó fue en español: Amor y más amor del cubano Fernando Albuerne, la cual cantó para una radio local de su natal Cachoeiro de Itapemirim cuando aún era un niño. Ahora le toca el turno a “Regreso”, una balada que definió como “una canción de amor”, que eligió como carta de presentación de este nuevo proyecto que saldrá a la venta en septiembre.

El disco tendrá como invitados al español Alejandro Sanz y la neoyorkina Jennifer López, quien también canta en español. “Es una persona muy amable, muy sencilla”, dijo sobre la estrella de origen puertorriqueño. “Fue un honor tenerla en un disco haciendo un dueto conmigo”.

“Amor sin límites”, la canción que da título al álbum, fue popularizada por Roberto Carlos en Brasil y ha sido graba por primera vez en español. Como suele hacer al cantar en español, Roberto Carlos compuso primero en portugués y encargó a amigos como Roberto Livi la traducción. Roberto Carlos ha compuesto más de 500 canciones, muchas de las cuales coescribió con su amigo Erasmo Carlos.

Entre su repertorio también destacan Detalles, Jesús Cristo, Emociones y Qué será de ti. “Realmente no sé cuántas, yo creo que más de 500, nunca hice una pesquisa para saber exactamente cuántas canciones”, dijo el músico de 77 años. “Son muchas a lo largo de muchos años, 57 años de carrera”.

En este largo recorrido Roberto Carlos ha grabado cerca de 60 álbumes y vendido más de 125 millones de discos. Ha sido galardonado con cuatro Latin Grammy y un Grammy, además de ser nombrado Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación en 2015. Ese mismo año obtuvo un premio a la trayectoria en los Billboard de la Música Latina.