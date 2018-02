Rose McGowan a Weinstein: No hubo consentimiento

Rose McGowan dice que es hora de que Harvey Weinstein deje de decir que su relación fue “consensual”. "Puede caerse del planeta", dijo la activista durante una entrevista con The Associated Press el miércoles. "Mi declaración es verdad. Mi declaración es realidad. ¡Deja de decir que es consensual, cerdo! Sabes que no es verdad".

Weinstein emitió el martes un comunicado que citaba un supuesto correo electrónico del exmanager de McGowan diciendo que la actriz había hablado de un encuentro consensual. Weinstein ha sido acusado de acoso o abuso sexual por múltiples mujeres en revelaciones que llevaron a una ola de denuncias contra Matt Lauer, Charlie Rose y docenas de otros hombres.

McGowan, de 44 años, está promocionando esta semana una trilogía de proyectos nuevos (una “santísima trinidad sin la santísima”, la llama) que incluyen el álbum Planet 9, la serie documental de E!, Citizen Rose y el libro de memorias Brave.

Su libro incluye una gráfica descripción del presunto ataque del productor de cine, a quien llama “el monstruo”, en un hotel hace 20 años. Además de sus comentarios a la AP, McGowan emitió un comunicado el miércoles diciendo que las declaraciones de Weinstein eran parte de su continuo esfuerzo por “mancharla”.

"Es un esfuerzo no solo con Rose sino con las cientos de mujeres que se han pronunciado con sus historias de acoso, abuso sexual y violación perpetrados por el señor Weinstein y otros como él", dice la misiva. "Este es un intento sexista triste y patético por socavar las verdad obvia y la manipulación psicológica ya no será tolerada".

McGowan firmó un acuerdo para “Brave” en 2016, mucho antes del actual movimiento #MeToo, pero dice que siempre supo que el mundo cambiaría, en parte porque ella iba a cambiarlo. En “Brave” describe cómo sobrevivió lo que califica una vida de intentos de lavado cerebral, desde la secta de influencias cristianas a la que pertenecía su familia cuando era niña hasta sus años en Hollywood.

“Este no es un (libro) revelador”, escribe. “Es uno en el que cuento cómo es”. McGowan, conocida por películas como Scream y Going All the Way y la serie de TV Charmed, dice que se cansó de la actuación y que su tiempo en la pantalla fue “solo un trabajo”; menospreció el reciente relanzamiento de “Charmed” como una idea “muy floja”.

Sí disfrutó dirigir Dawn, un cortometraje sobre el asesinato de una chica inocente a la que comparó con su tiempo en la industria del cine. Y está deseosa de trabajar con otras formas de arte. Admiradora de autores como Isabel Allende y Gabriel García Márquez, cuya novela El amor en los tiempos del cólera relee cada año, McGowan dijo que está pensando escribir una historia “un poco ficticia” sobre una niña de 11 años.