Rubén Blades regresa al ‘rock and roll’

Rubén Blades ha vuelto al rock and roll por invitación de una joven banda latina de Kansas City con la que llama al mundo a alzar la voz contra un mal común en Latinoamérica: la corrupción.

El astro panameño de la salsa y el grupo Making Movies lanzaron la semana pasada No te calles como parte de un proyecto con el que buscan despertar a la ciudadanía.

“Nuestro silencio e inactividad cívica alimenta y perpetúa a la corrupción”, dijo Blades a The Associated Press en una entrevista realizada por correo electrónico.

“Si todos alzamos nuestras voces, encontraremos que en cualquier sociedad hay más personas que desean justicia, e igualdad”, expresó por su parte Enrique Chi, vocalista y guitarrista de la banda.

“¡Sal a la calle y no te calles!/La corrupción ataca, ahoga con su trampa/el político ladrón que destruye a la nación/El silencio oculta la verdad como el odio nuestra humanidad”, dice parte de la letra.

La canción fue grabada en Arizona, Nueva York y Memphis, Tennessee, mientras que el video, estrenado el viernes pasado, se filmó en Nueva York. Cuenta con la producción de Steve Berlin de Los Lobos, quien también estuvo detrás de los dos álbumes de Making Movies A la deriva (2013) y I Am Another You (2017), y quien había colaborado con Blades en el tema Ya se va.

“Él (Berlin) ha sido nuestro mentor y nuestra brújula por los últimos cinco años. Sabe dirigir nuestra creatividad sin cambiar nuestra personalidad. Siempre es un honor trabajar con él”, escribió Chi.

Tanto Blades como Chi consideran que solo con la participación ciudadana se podrá atacar otros problemas como el racismo y la intolerancia, la discriminación, la falta de justicia igualitaria o las amenazas a la democracia como las que se viven actualmente en países como Venezuela.

“Creemos que si más miembros de la sociedad participan en la democracia y se niegan a aceptar a líderes corruptos como algo inevitable, poco a poco avanzaremos hacia una sociedad más justa”, dijo Chi.