Sindicato de directores concede su máximo premio a Del Toro

El cineasta mexicano Guillermo del Toro ganó el sábado el premio a mejor dirección de cine del Sindicato de Directores de Estados Unidos por The Shape of Water.

La gala de premiación del Sindicato de Directores, celebrada en Beverly Hills, suele ser un fiable indicador de quién se llevará el Óscar a mejor dirección.

Del Toro competía con Greta Gerwig, Christopher Nolan, Martin McDonagh y Jordan Peele por el máximo galardón de la noche. Peele se llevó el premio a mejor director novel por Get Out.

Otros ganadores el sábado eran Matthew Heineman por el documental City of Ghosts, Jean-Marc Vallee por Big Little Lies, Reed Morano por The Handmaid’s Tale y Glenn Weiss por dirigir los 89 Premios de la Academia.